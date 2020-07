Atores de 'Glee' prestam homenagem a Naya Rivera junto ao lago onde morreu

Alguns atores da série ‘Glee’, entre eles, Amber Riley, Chris Colfer e Heather Morris prestaram uma homenagem à atriz Naya Rivera, que perdeu a vida após um passeio de barco com o filho no lago Piru, na Califórnia. Nas imagens que estão a circular nas redes sociais, pode ver-se os atores de mãos dados junto ao lago, onde a atriz desapareceu.

Depois de as autoridades terem encontrado um corpo no lago, as mesmas revelaram aos jornalistas que as características físicas, as roupas, e a localização do corpo levam a crer que pertence a Naya Rivera.

Ainda de acordo com a polícia, o corpo da atriz foi encontrado no lado noroeste do lago, onde a profundidade varia entre os 10 e 20 metros, com árvores submersas. "É uma zona muito difícil para os mergulhadores por causa dos detritos no fundo do lago", disse o xerife do condado de Ventura, Califórnia.

"Acreditamos que ela tinha ido nadar ali, baseados no que nos contou o filho e em conversas com outras pessoas", afirmou, salientando que terá sido uma morte acidental.

"Ela o filho deixaram as docas por volta das 13h. Ao falarmos com a criança, soubemos que ele e Naya nadaram no lago juntos em algum ponto do dia. Foi nesse momento que o seu filho descreveu ser levantado para cima do barco por Naya, que o empurrou no deck pelo fundos fundos do barco (…) Ele disse aos investigadores que olhou para trás e viu a mãe desaparecer na água", referiu.

O responsável pelas autoridades contou ainda que. "Acreditamos que a meio da tarde quando ela foi nadar, a ideia, talvez, é que o barco tenha ficado à deriva… ela gastou a energia para voltar a colocar o filho de volta no barco, mas não conseguiu salvar-se a ela mesma", disse.