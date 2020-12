Atores de novela da SIC em choque com morte de funcionária

16:21

Os atores da nova novela da SIC, 'Serra', que irá estrear em breve, estão em choque com a morte de uma profissional ligada ao projeto, Rute, uma das responsáveis pela parte estética da trama.Segundo o CM apurou, a profissional, de 53 anos, não resistiu a um ataque cardíaco. Na véspera, tinha estado com o elenco para mais um dia de trabalho., conta uma fonte, acrescentando que o grupo de trabalho foi, esta terça-feira, confrontado, em mais um dia de gravações, com a partida prematura de Rute.Do elenco de 'Serra' destacam-se atores como Sofia Alves, Júlia Palha, António Pedro Cerdeira, Maria João Abreu, Ângelo Rodrigues ou Jorge Corrula.