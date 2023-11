Atores lamentam morte de Márcia Ruas

José Raposo

Foto: D.R.

17 nov 2023 • 17:07

Vanessa Fidalgo

Vários atores, entre os quais José Raposo, José Fidalgo e Noémia Costa, lamentaram a morte de Márcia Ruas, que residia na Casa do Artista. Tinha 73 anos.



No Instagram da instituição, que avançou a notícia alguns nomes da arte de representar deixaram mensagens sentidas. "Descanse em paz", escreveu José Fidalgo. "Pêsames à sua família! Até sempre Márcia", comentou José Raposo. "Vá em paz", disse Noémia Costa.





Márcia Ruas foi secretária de redação na Capital e no Diário de Notícias, secretária de produção na SIC em programas emblemáticos como 'Ponto de Encontro' e trabalhou durante 17 anos na secretaria da Casa do Artista. Depois da reforma, manteve-se na Casa como residente.

"A todos marcou pelo seu sentido de humor, determinação e independência. Obrigada por todo o trabalho desenvolvido ao serviço desta causa que abraçou praticamente desde a sua inauguração e a que sempre se manteve ligada", lia-se no Instagram da Casa do Artista. O funeral vai realizar-se no próximo domingo, dia 19 de novembro, às 15h15, no Crematório do Cemitério dos Olivais.