Atores mostram atributos físicos na ficção nacional

16 jan 2021 • 16:39

André Filipe Oliveira

As cenas de nudez parcial somam-se na ficção nacional, com os protagonistas a darem ‘o corpo às balas’. O caso mais recente foi o de José Fidalgo. O intérprete de Rúben, em ‘Amor, Amor’, da SIC, foi o responsável por uma das cenas mais quentes da primeira semana da trama. O bombeiro está a lavar a carrinha da corporação quando a mangueira de água começou a deitar água e molhou-o. Fidalgo aparece em câmara lenta a despir a camisola. A cena acabou por dividir opiniões e as críticas somaram-se nas plataformas digitais do terceiro canal. "Sou bombeira e senti vergonha dessas cenas. Passaram uma péssima imagem dos bombeiros. Bombeiros não andam em tronco nu no quartel", sublinhou uma soldada da paz. "Ofenderam foi uma grande parte de Corporações de Bombeiros", mencionou outra. O ataque foi tal que Renato Godinho, parceiro de elenco de Fidalgo na ficção da SIC, viu-se obrigado a esclarecer a polémica. "Confundir identidades fictícias, personagens, retratos ‘caricaturais’, com visões pessoais ou institucionais sobre determinada pessoa, grupo, ou instituição, ou é infantil ou ato de má-fé".´

Em ‘Bem Me Quer’, José Condessa e David Carreira somam cenas picantes com Bárbara Branco. O primeiro foi protagonista de vários momentos quentes ao lado da namorada, para desagrado do próprio. "Olhando para as fotografias, parece que ando sempre despido". Em ‘Amar Demais’, os visados são Graciano Dias (Zeca) e Ricardo Carriço (Gabriel).

