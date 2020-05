Atores regressam à SIC e Afonso Pimentel mostra teste à Covid-19

Numa altura em que se regressa à rotina, uma rotina diferente, a SP Televisão, produtora das novelas da estação de Paço de Arcos, já decidiu quando é que as tramas voltam a ser gravadas.Afonso Pimentel, um dos protagonistas da trama, partilhou com os seguidores o momento em que chegou aos estúdios da SIC, de carro, mostrando os profissionais de saúde a medirem-lhe a temperatura e até o momento em que fez o teste de despistagem à Covid-19, com uma zaragatoa.O ator descreveu a experiência, garantindo que não tem sintomas e que tem estado a cumprir o isolamento social.O artista aproveitou ainda para alertar à consciência dos fãs, para continuarem a cumprir as medidas de segurança mesmo em tempos de desconfinamento durante o combate à pandemia.