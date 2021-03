Atores sem formação brilham na TV

A polémica em torno da escolha da filha de Maria Cerqueira Gomes para uma nova novela da TVI abriu o debate em torno do assunto: afinal, é ou não fundamental a formação para se ser ator profissional?"Têm aparecido tantos novos talentos na televisão. Espero que a filha da Maria seja mais uma. Comecei em ‘Morangos com Açúcar’ com zero formação. Comecei com aqueles ensaios… Mas eu jogava à bola. Sofia [Ribeiro], tinhas formação? Não tinhas. É má atriz? Não", disse, recordando o início de um percurso que começou quase por acaso nos ‘Morangos com Açúcar’ (TVI), em 2004. Desde então, tornou-se um dos rostos mais acarinhados na ficção nacional.Também Kelly Bailey foi uma aposta certeira na ficção nacional.Também Sofia Ribeiro trabalhava como modelo quando surgiu a oportunidade de fazer um casting para os ‘Morangos’. Desde então, o seu talento chamou a atenção, sendo uma das estrelas mais requisitadas.Entretanto, devido à polémica, Francisa Cerqueira Gomes foi afastada da novela