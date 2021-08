Atores veteranos da Globo internados com Covid-19

O Brasil vive dias de aflição com um dos casais mais queridos do público internado com Covid-19. Os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes – que em Portugal são lembrados pela participação em telenovelas como ‘Roque Santeiro’, ‘Tieta’ ou ‘Fera Ferida’ – estão ambos internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com complicações resultantes da Covid-19.









Os atores, ambos com as duas doses da vacina tomadas este ano, começaram a sentir os primeiros sintomas da doença nos últimos dias e com o agravamento acabaram por ter de ser internados.

Tarcísio Meira, de 85 anos, é quem está mais debilitado. Com o agravamento do seu estado clínico permanece entubado na unidade de cuidados intensivos e sem previsão de alta. No entanto, de acordo com a nota enviada ontem pelos seus assessores à imprensa brasileira, “está a responder bem à medicação” pelo que os médicos estão esperançosos na recuperação.





Já a mulher, Glória Menezes, de 86 anos, com quem o ator é casado desde 1962, encontra-se com sintomas mais leves da doença, pelo que poderá ter alta em breve. “Está com sintomas ligeiros e a sua recuperação está a evoluir bem”, pode ler-se no comunicado.





A família dos atores alerta para a importância da prevenção mesmo com as duas doses da vacina tomadas. “Estão com duas doses de vacina, o que não impede o contágio”, disse a nora, Mocita Fagundes.





“estamos com esperança de os ter em casa em breve”



Casados há 59 anos e com um filho em comum, Tarcísio e Glória mostram ter uma família unida, que agora zela pela recuperação dos veteranos das novelas. “Eles estavam isolados e, num descuido, foram contaminados. Essa doença é traiçoeira, mas estamos com muita esperança de tê-los em casa em breve”, disse a nora.