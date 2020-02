Atrasos e polémicas no regresso de Pedro Barroso à SIC

Pedro Barroso

26 fev 2020 • 13:28

Depois de ter assumido os problemas com drogas no passado, numa entrevista a Daniel Oliveira,teve uma nova oportunidade nos ecrãs da SIC, na série 'Golpe de Sorte', mas o regresso não está a correr de acordo com o previsto.De acordo com a revista Top, o ator voltou a chegar atrasado às gravações, prejudicando o trabalho dos colegas.A publicação dá ainda conta que Pedro chega ao trabalho sem saber que cenais vai interpretar., conta uma fonte, acrescentando que nos primeiros dias tudo correu bem e que a situação se agravou recentemente.