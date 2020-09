Atrasos no novo estúdio adiam regresso de Cristina Ferreira

01:30

André Filipe Oliveira

O ‘Dia de Cristina’ continua adiado e sem previsão de estreia. Os motivos estão relacionados com os atrasos nas obras do estúdio do formato, que deveria ter já chegado à antena da TVI. De acordo com o regulamento do concurso do programa, que vai oferecer 150 mil euros, através de participação telefónica, a que o CM teve acesso, a estreia deveria ter acontecido na última quinta-feira, 17.





Para tranquilizar os admiradores, Cristina Ferreira utilizou as redes sociais para dar a conhecer os esforços feitos pela equipa técnica para terminar as obras, para que o formato chegue ao ecrã ainda em setembro. “35 homens para uma parede. Recebi esta fotografia da equipa que está a montar o cenário do ‘Dia de Cristina’. Fiquei emocionada. Mais ainda porque esta equipa está muito feliz e orgulhosa pelo resultado”, escreveu na legenda da imagem que partilhou e, entretanto, removeu, após centenas de críticas por parte dos seguidores, que notaram a falta do uso da máscara de proteção individual entre os membros da equipa.