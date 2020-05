'Bumbum' de Paulo Pires faz sucesso em série internacional

O nu integral do ator mereceu destaque no Twitter, com vários comentários dos fãs. O mote foi dado pela rede social da plataforma de streaming.Os admiradores desdobraram-se em elogios e também mensagens de apoio a felicitar Paulo Pires pela conquista além fronteiras.O ator já reagiu à participação no original da Netflix, mas preferiu destacar o trabalho do colega Nuno Lopes, protagonista da série.Paulo Pires começa assim a destacar-se no panorama da ficção internacional. O último projeto em Portugal foi a novela 'Prisioneira', da TVI.