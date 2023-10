Atriz Alba Batista com os duques no Alentejo

Chris Evans e Alba Baptista já não escondem relação, que dura há um ano

Alba Baptista e Chris Evans estiveram com os duques de Sussex, o príncipe Harry e a sua mulher, Meghan Markle, durante a recente viagem a Portugal. A informação é avançada pelo site Page Six, que garante que os dois casais não se conheciam e que se encontraram acidentalmente num restaurante, ao que tudo indica no Alentejo.