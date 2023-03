Atriz Amanda Bynes internada em ala psiquiátrica

A atriz norte-americana Amanda Bynes foi internada na ala psiquiátrica de um hospital em Los Angeles depois de ter sido encontrada a vaguear sozinha, desorientada e nua numa área perigosa de Los Angeles.



Segundo o portal norte-americano TMZ, o pedido de ajuda partiu de Bynes que abordou um condutor, dizendo-lhe que estava a ter um surto psicótico e que precisava de ligar para o 911 (número de emergência local) e pedir assistência.



Depois de examinada numa esquadra local, a atriz de 36 anos, que se tornou conhecida em séries infantis do canal Nickelodeon, foi hospitalizada. Segundo as leis do estado da Califórnia, a atriz será obrigada a permanecer em observação psiquiátrica durante 72 horas.

Em 2013, Bynes revelou ao mundo que sofria de transtorno bipolar. O surto que agora sofreu marcar o primeiro aniversário do fim da tutela da atriz, cujos negócios e carreira foram geridos pela própria mãe durante nove anos, num caso muito semelhante ao da cantora Britney Spears.