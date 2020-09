Atriz Ana Varela sobre morte de Pedro Lima: "Perdi a minha mãe da mesma maneira"

Este é um projeto de lutadores, de resilientes, de guerreiros, de equipa e atores que entregam tudo no ecrã e se amparam fora dele", apontou.

Atriz emocionou-se durante conversa com Fátima Lopes.

A atriz Ana Varela, de 32 anos, falou sobre a morte do colega Pedro Lima e lembrou o desaparecimento trágico da mãe.A revelação inesperada aconteceu durante o programa 'Conta-me', em conversa com a apresentadora Fátima Lopes, a propósito da estreia da novela 'Amar Demais', da TVI, da qual dá vida à protagonista Ema.O divórcio do ex-marido Martins Torres, pai das suas filhas Dalila e Alice, também vai ser comentado pela atriz.