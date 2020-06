Atriz Andreia Dinis assume "quilinhos a mais"

Sei que posso melhorar mas também sei que não vou ficar obcecada com isso. Para a semana começo novamente a treinar, aos bocadinhos."









A carregar o vídeo ...

Atriz protagonizou momento divertido.





A publicação da estrela da ficção nacional acabou por surpreender os admiradores, que a aplaudiram pela coragem em expor-se tal como está sem quaisquer pudores.



"Estou tão farta de publicações de mulheres perfeitas, sem um milímetro fora do sítio, de corpos tonificados e durinhos. E o coração? E a humanidade, a empatia, a compaixão? Não aparece. Nesta foto, apareceu tudo isto! Obrigada, Andreia", enalteceu uma fã.



Sem rodeios, a atriz decidiu desligar-se das vozes contra os indesejados "quilinhos a mais" e decidiu focar-se naquilo que considera essencial para se sentir bem. "No final do dia, o que importa é que sejamos felizes", rematou.



Recorde-se, Andreia Dinis perdeu protagonismo no pequeno ecrã. I

'Poderosas', da SIC, entre 2015 e 2016. No último ano teve uma participação em 'Golpe de Sorte', também do terceiro canal.





ntegrou o elenco da novela