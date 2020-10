Atriz Angie Costa já está livre de coronavírus

Atriz testou negativo e já pode voltar às gravações de 'Bem Me Quer', da TVI.

Mais de uma semana depois de ter recebido o teste positivo à Coivid-19,respira de alívio e já sabe que está livre da doença.A atriz, de 'Bem Me Quer', fez na última sexta-feira um novo despiste ao novo coronavírus e junta-se ao número de recuperados.O caso positivo de Angie, recorde-se, fez parar as gravações da novela da TVI 'Bem Me Quer'. Também o namorado da atriz, Miguel Coimbra, testou positivo ao vírus, assim como Kasha, também dos D.A.M.A. e a sua namorada, Bárbara Bandeira.