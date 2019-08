Atriz arrasa estreia de Aurea em novela

Aurea é uma das apostas de ‘Nazaré’, a nova novela da SIC, com estreia prevista para setembro - substituindo ‘Alma e Coração’. Mas a participação da cantora está a gerar controvérsia e indignação.É o caso da atriz Lucinda Loureiro, de 61 anos. A veterana utilizou as redes sociais para expressar a sua revolta: "Fiquei parada numa publicação que anunciava a Aurea, a cantora, na nova novela da SIC, como atriz. Hesitei em escrever algo sobre isto. Vale a pena? Ignoro? Não por mim, que já sou sexagenária, mas pelas atrizes que têm formação em representação resolvi dizer o que me passa pela cabeça", ataca, questionando a existência de um rocesso de seleção para o papel."O que me inquieta é se houve casting para se chegar à melhor escolha? Se outras atrizes ou aspirantes tiveram a mesma oportunidade?".Lucinda vai mais longe e acusa a SIC de só pensar em números: "Se calhar estou a ser injusta e a Aurea já deu provas do seu talento na representação? E eu não dei por isso. Houve casting e eu também não dei por isso? Ou é mais uma vez a lei das audiências a funcionar? Ou é o perfil da personagem que precisa do talento da Aurea como cantora?"Rita Lello, diretora de atores do projeto, apressou-se a responder à veterana, defendendo a presença da cantora: "O melhor será veres a ‘Nazaré’ e vês logo essas dúvidas esclarecidas". Aurea vai interpretar Patrícia na trama da SIC e fará par romântico com Matias (Pedro Sousa).Conhecida do público pelo seu talento na música, Aurea lança-se agora no mundo da ficção. Um desejo escondido do passado, uma vez que frequentou o curso de Representação na Universidade de Évora, anos antes de se estrear nos palcos.