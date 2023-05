Atriz brasileira assume gostar de homens... e mulheres

14 mai 2023 • 16:49

Renata Sorrah, de 76 anos, surpreendeu muitos fãs ao assumir agora a sua bissexualidade. Segundo o jornal Extra, a revelação aconteceu no final da peça de teatro 'Manifesto Transpofágico', que aconteceu no Rio da Janeiro.A conhecida atriz brasileira foi falar com o público sobre alguns temas mais polémicos e, no meio da conversa, alguém perguntou quem se identificava com a bissexualidade. Renata Sorrah levantou a mão.Esta foi a primeira vez que a atriz falou sobre este assunto. No entanto, há uns anos chegou a haver rumores de um relacionamento com a cantora Maria Bethânia.