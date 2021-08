Atriz brasileira Glória Menezes teve alta hospitalar após 10 dias internada com Covid-19 Viúva de Tarcísio Meira encontrava-se a fazer tratamentos para recuperar da Covid-19.

Vânia Nunes

Glória Menezes, a viúva de Tarcísio Meira, teve alta hospitalar na segunda-feira. A atriz de 86 anos encontrava-se internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no Brasil, na sequência de complicações provocadas pela Covid-19.



“Glória seguirá aos cuidados dos seus filhos e familiares. A todos os que oraram e mandaram boas energias, a nossa eterna gratidão. Vamos continuar em orações”, anunciou a equipa da mediática artista. Antes da saída da unidade hospitalar, Glória Menezes foi homenageada pelas equipas médicas que a acompanharam ao longo dos dez dias em que esteve internada. “Parabéns por esta vitória”, pode ler-se no cartaz que lhe entregaram. No período em que esteve no hospital, Glória soube da morte do companheiro, vítima do novo coronavírus. “Está frágil. Está a passar pelo pior momento da vida dela, mas está a viver a intensidade do momento. Não se nega a viver aquilo. Se ela tem de chorar, vai chorar, se está quieta e, de repente, tiver de cair no pranto, vai cair no pranto”, revelou Tarcísio, filho do casal.

