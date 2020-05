Atriz brasileira internada em estado grave com suspeita de Covid-19

a Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, com suspeitas de Covid-19.Segundo a imprensa brasileira, a artista deu entrada na unidade hospital com "insuficiência respiratória" e está a aguardar os resultados dos testes que poderão confirmar o seu diagnóstico.

atriz

Aracy

Balabanian

CTI

UCI

Covid

, avança a 'Revista Quem'.