Atriz brasileira morre vítima de Covid-19

Daisy Lucidi

15:20

Internada desde o dia 25 de abril, a atriz, que se notabilizou em várias novelas da Globo como 'Passione', 'Paraíso Tropical' e 'Babilónia', não resistiu à doença e morreu na madrugada desta quinta-feira no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.Daisy, de 90 anos, era um rosto bem conhecido dos brasileiros e portugueses devido à sua presença em várias novelas da Globo. Além disso, era ainda radialista, tendo estado ao comando de vários programas.