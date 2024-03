Atriz brasileira provoca histeria em escola básica de Viana do Castelo

Mel Maia, atriz e influenciadora brasileira, de 19 anos, provocou uma cena de histeria e quase tumulto na Escola Básica da Abelheira, Viana do Castelo. Imagens publicadas nas redes sociais mostram a artista, seguida por 23 milhões no Instagram, rodeada de alunos em delírio, perante a preocupação dos responsáveis escolares com a segurança da convidada e dos jovens.