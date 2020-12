Atriz Bruna Quintas vai ser mãe pela primeira vez

Bruna Quintas revela estar a viver uma excelente fase pessoal

Foto: Pedro Catarino

01:30

Carolina Cunha

Aos 23 anos, a atriz Bruna Quintas surpreendeu ao revelar que está grávida pela primeira vez. O bebé é fruto da relação discreta que mantém com o também ator da SIC, Guilherme Moura, que integra o elenco da novela ‘Nazaré’.A revelação foi feita pelo casal através de uma publicação nas redes sociais, em que mostra uma ecografia que revela os pés do bebé, denunciando que a gestação já está numa fase avançada. "Pezinhos Quintas Moura", escreveu a atriz de ‘Terra Brava’ na legenda da fotografia. No entanto, ainda não foi avançado o sexo da criança.A boa-nova mereceu centenas de comentários de fãs, amigos e colegas de profissão, que se mostraram radiantes com a chegada do primeiro filho do jovem casal. Oceana Basílio, José Mata, Dânia Neto, João Manzarra e Paula Lobo Antunes, foram alguns dos colegas que fizeram questão de felicitar o casal.A relação de Bruna Quintas e Guilherme começou no início deste ano, mas foi apenas assumida publicamente há cerca de três meses, após uma viagem a dois aos Açores. Desde então, o casal não se inibe de partilhar os momentos a dois e conquista o carinho do público que destaca a cumplicidade do casal.Bruna Quintas e Guilherme Moura partilharam a ecografia do primeiro filho em comum em que já são visíveis os pés do bebé. Uma imagem que conquistou centenas de elogios em que os fãs destacam a ternura. "Pezinhos Quintas Moura", escreveu atriz.