Atriz Carla Vasconcelos pede desculpa a Inês Herédia após chamá-la "acéfala"

"As gordas ficam lá atrás que até enchem o palco e é uma coisa boa porque dá volume e as pessoas acham que está lá muita gente", diz a personagem.

cena polémica da novela 'Festa é Festa', da TVI, onde a personagem de Inês Herédia goza com pessoas com excesso de peso continua a dar que falar.A atriz, que faz parte de 'Amar Demais', também da estação de Queluz de Baixo, arrasou Inês Herédia., começou por escrever num longo texto.

"Agora linda Inês Herédia, põe-te de mãos postas em sossego e imagina que a palavra que está nesse texto não é gordas a ocupar espaço… Consegues fazer esse exercício? Imagina que te davam o mesmo texto e encontravas palavras de substituição como pretos, paneleiros, monhê, fonga… por aí fora. O teu quarto de neurónio questionava? Dirias as alarvidades que te apareciam escritas? Ou para ti as gordas atrás a ocupar espaço não é um texto suficientemente agressivo para não o dizeres? Ou não pensas? Papagueias tudo o que te dão?". Carla Vasconcelos foi mais longe e chamou a colega de ser "acéfala".



Ao perceber a polémica que a frase da sua personagem estava a provocar na Internet, Inês Herédia fez um vídeo nas suas redes sociais onde revelou que pretendia mostrar o "preconceito gigante" da sociedade.



Este domingo, Carla Vasconcelos acabou por escrever um longo texto a pedir desculpa por ter atacado a colega de profissão. "Porque há momentos em que fazemos com que os outros se sintam mal, independentemente da justificação que temos para o fazer. A Inês Herédia foi ontem alvo da minha reação a quente por uma cena feita por ela onde eu senti um enorme desprezo sobre forma de tratar as pessoas gordas", começou por escrever.



A atriz de 'Amar Demais' reconheceu o seu erro. "Desculpa Inês, a minha fúria desmesurada contra ti. Foi uma reação a quente e que te levou à frente enquanto te chamei acéfala, a ti e alguns elementos da equipa. Desculpem, equipa. Alguns de vos conhecem-me outros nem por isso, a verdade é que nem sei quem está nesta equipa, mas fui indelicada convosco também", escreveu.



Carla Vasconcelos confessou ter "o coração na boca". "Por vezes, raramente, no calor do momento digo coisas sem pensar, o que não serve de desculpa para tudo, mas a verdade é que aconteceu ontem", lamentou.