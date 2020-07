Atriz Carolina Carvalho brilha em biquíni numa nova produção

01:30

Daniela Ventura

Com a chegada do verão, Carolina Carvalho deixa ainda mais em evidência a sua excelente forma física, fruto dos cuidados que tem com o corpo. As curvas da atriz de 25 anos fizeram com que fosse mais uma vez um dos rostos escolhidos para brilhar na nova campanha de uma marca de roupa interior e de praia."Já está finalmente fora a campanha que amei fazer!", escreveu a namorada do cantor David Carreira nas redes sociais, em que aproveitou para partilhar algumas imagens sensuais da produção que lhe valeram rasgados elogios. "Bomba", elogiou a colega Isabela Valadeiro. "Adoro", disse a cunhada da jovem, Laura Figueiredo. Os fãs também ficaram ‘derretidos’. "Arrasas", "Mulherão", foram algumas das mensagens deixadas à artista da SIC. Além de continuar a triunfar no mundo da moda, Carolina está também dedicada a outros projetos: vai ser uma das protagonistas do filme ‘Bem Bom’, a estrear em novembro, e já está a gravar a quarta temporada de ‘Golpe de Sorte’, na SIC.Feliz com o sucesso, Carolina aproveita o tempo livre para desfrutar de momentos românticos ao lado do namorado.n