Atriz Carolina Loureiro já tem novo amor

01:30

Carolina Marques Dias

Carolina Loureiro voltou a sorrir para o amor. Seis meses depois de ter anunciado o fim do namoro com o cantor brasileiro Vitor Kley, a atriz, de 30 anos, foi vista aos beijos com Fernando Pires, de 35, no festival NOS Alive, que se realizou na semana passada. O casal aproximou-se durante as gravações da novela ‘Lua de Mel’, da SIC, em que integram o elenco principal.









Questionada pela ‘TV Guia’ sobre o romance, a atriz afirmou que não ia falar sobre a sua vida pessoal. Embora o casal opte por manter o momento feliz que está a viver o mais resguardado possível, em junho Carolina Loureiro já tinha partilhado nas redes sociais uma fotografia com Fernando Pires na sua festa de aniversário.

Foi a 3 de janeiro deste ano que a atriz e Vitor Kley anunciaram que o namoro de dois anos tinha chegado ao fim. A “distância” e o “trabalho” foram apontados como os principais motivos.