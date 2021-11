Atriz Catarina Gouveia sofre susto com saúde do marido Pedro Melo Guerra foi submetido a exames no hospital.

Catarina Gouveia partilhou drama com a saúde do marido, Pedro Melo Guerra. Empresário foi hospitalizado na sequência de dores cabeça fortes

Catarina Gouveia deixou os fãs em alerta ao partilhar nas redes sociais que o marido, Pedro Melo Guerra, teve de ser socorrido no hospital depois de se ter sentido mal. "Como, realmente, não controlamos nada na vida (...) O Pedro sentiu-se mal, de manhã, com fortes dores de cabeça, rápidas, agudas e localizadas. Fomos para o hospital e ficou em observação e a fazer exames", relatou.



O medo tomou conta da atriz, que confessou temer o pior com a saúde do companheiro. "Todas as possibilidades passam pela nossa cabeça", disse, angustiada.

Horas mais tarde, Catarina tranquilizou os fãs com novidades sobre o estado de saúde do marido, que teve alta médica. "Finalmente, já estamos em casa e bem. Aos amigos, o Pedro está sem o telemóvel, mas está bem. Foi diagnosticado com uma sinusite crónica e está já medicado e a recuperar", disse Catarina, aliviada por ver o marido estável ao seu lado.

