Atriz Cláudia Raia confunde Carlos Costa com uma mulher

Frederico Varandas, José Carlos Malato e Carlos Costa. Lá no meio, Claudia afirma, convicta: "

"

, corrigiu a apresentadora da RTP1.





desde o dia 13 de janeiro e já esteve entre os convidados do 'Programa da Cristina', nas manhãs da SIC

.



A atriz vai estar em digressão durante três meses no nosso país com o marido, o apresentador

Conserto para Dois' que, desde novembro do ano passado, tem sido apresentado em várias cidades do Brasil.





Cláudia Raia esteve na passada segunda-feira, dia 20 de janeiro, como convidada do programa '5 para a meia-noite', na RTP.Filomena Cautela desafiou a estrela brasileira a participar nas brincadeiras do formato, e a artista de 53 anos, que tem estado em Portugal, acabou por protagonizar um momento que não ficou indiferente aos espectadores.Ao ter de responder a uma questão onde as hipóteses de resposta passavam por, referindo-se a Carlos Costa.A apresentadora acabou por tentar agir com normalidade face ao momento.Depois da experiência na antena do canal, Cláudia Raia reagiu nas redes sociais:, reagiu Filomena Cautela na publicação, feliz pela emissão.Recorde-se que Cláudia Raia tem estado em Portugalcom a peça '