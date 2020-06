Atriz da TVI Anna Eremin assume depressão: "Devia ter contado ao Pedro"

começou por escrever.Fora de perigo, a atriz revelou ainda que chegou a atentar contra a própria vida e que recusou ajuda médica."Rasguei a receita que dizia "Zoloft" com o ar mais arrogante do mundo. Ignorei, arrogante, as palavras dele ("vou marcar-lhe uma sessão de terapia. Pode ser tarde demais"). Arrogante, fui lá e cuspi na cara da terapeuta. Porque não sou frágil, pensei. Porque eu é que me conheço, pensei. Porque é ridículo, disse.", acrescentou.





A estrela da novela 'Quer o Destino', da TVI, lamentou ainda não ter oportunidade de confidenciar o seu problema de saúde a Pedro Lima, que foi encontrado morto este sábado, 20 de junho, na praia do Abano, em Alcabideche, Cascais.



"Se calhar devia ter contado isto ao Pedro. Não calhou. Estou a contar-vos a vocês. Uma depressão são óculos escuros que não saem. É uma realidade paralela que não existe e está na nossa cabeça. Só. E é possível tirar esses óculos. É mesmo possível. Por favor. Já aprendemos a cuidar do nosso corpo, já sabemos correr pela manhã e fazer batidos verdes. Mas, por favor, vamos cuidar de tudo o resto antes que seja tarde de mais. É só o que vos peço. Por favor."



Anna Eremin, recorde-se, é presença assídua nas novelas da TVI. Deu vida à personagem Cátia na novela 'Jogo Duplo', onde vivia um romance lésbico com Susana, interpretada pela atriz Jani Zhao.



Atualmente, está a gravar 'Quer o Destino', também no quarto canal.