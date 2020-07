Atriz da TVI Madalena Brandão testa positivo à Covid-19

01:30

Carolina Cunha

Após ter vindo a público a existência de dois casos de Covid-19 nos estúdios da Plural, Madalena Brandão, atriz que integra o elenco de ‘Amar Demais’, revelou que testou positivo para o vírus. A atriz, de 40 anos, ficou a saber no último fim de semana que se encontra doente e, desde então, está em isolamento na casa de campo, no Alentejo. “Não adoro dar esta notícia, mas nos últimos dias senti-me com algumas dores de cabeça e tive uma temperatura um pouco acima do normal que, tendo em conta a situação atual, me fez decidir imediatamente fazer o teste à Covid-19. O resultado foi positivo. Sinto-me bem, com sintomas leves e em casa, sob observação. Estou em permanente contacto com profissionais de saúde, que têm sido incríveis em todo este processo.”, escreveu a atriz numa publicação nas redes sociais em que garante nunca se ter tido comportamentos de risco.





CM sabe que 16 pessoas, que tiveram contacto com a atriz, estão de quarentena e a realizar testes de despistagem.



Este caso que gerou um enorme alarme na estação de Queluz de Baixo e obrigou o canal a tomar medidas de prevenção para evitar a propagação da doença.

Apesar das gravações da nova produção já terem sido retomadas, o núcleo de atores que contracena diretamente com Madalena Brandão encontra-se em casa devido ao risco de contágio. Situação está a ser acompanhada ao pormenor.