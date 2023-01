Atriz de 'A Lagoa Azul' revela que foi violada no início da carreira Confissão de Brooke Shields surge no documentário ‘Pretty Baby’, apresentado este domingo no Festival de Sundance.

Atriz tem atualmente 57 anos

A atriz norte-americana Brooke Shields falou pela primeira vez da violação de que terá sido vítima quando tinha 20 anos e estava em início de carreira.



A confissão surge no documentário ‘Pretty Baby’, apresentado este domingo no Festival de Sundance. Acabada de sair da Universidade de Princeton, Brooke Shields diz que foi jantar com um homem, cujo nome não revelou, para falar de trabalho, mas que o encontro acabou com ela a ser violada no quarto de hotel dele.

