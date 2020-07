Atriz de 'Glee' deixa mensagem enigmática antes de desaparecer em lago

A polícia acredita na tese de afogamento e está a fazer de tudo para encontrar o corpo da norte-americana. No entanto, as investigações têm sido marcadas por diversas adversidades. O lago, onde já ocorreram vários casos de afogamento, tem visibilidade muito reduzida, uma vez que o fundo é composto “por árvores e vários detritos” e os mergulhadores não têm tido tarefa fácil nas buscas. Os moradores daquela zona estão em choque com o caso da estrela de ‘Glee’ e já assinaram uma petição a solicitar nadadores-salvadores para vigiar o local.



As buscas pela atriz Naya Riveira, de 33 anos, desaparecida no lago Piru, na Califórnia, EUA, desde a última quarta-feira, 8, continuam.A polícia acredita na tese de afogamento e está a fazer de tudo para encontrar o corpo da norte-americana. No entanto, as investigações têm sido marcadas por diversas adversidades. O lago, onde já ocorreram vários casos de afogamento, tem visibilidade muito reduzida, uma vez que o fundo é composto “por árvores e vários detritos” e os mergulhadores não têm tido tarefa fácil nas buscas. Os moradores daquela zona estão em choque com o caso da estrela de ‘Glee’ e já assinaram uma petição a solicitar nadadores-salvadores para vigiar o local.

Apesar de o afogamento ser a tese mais provável, todas as hipóteses estão em cima da mesa e a última mensagem de Naya Rivera nas redes sociais está a ser analisada: uma fotografia em que surge com o filho de quatro anos com a legenda: “Just the two of us” (só nós dois). “É um rap de Eminem sobre uma criança que vê a mãe afundar-se num lago, após batalha judicial”, sugeriu seguidor.





Entretanto, Josey, o filho da atriz, que a polícia encontrou a dormir no barco após o desaparecimento da mãe, já foi entregue ao pai, Ryan Dorsey.





Nas redes sociais, as orações para que Naya Rivera seja encontrada ainda com vida multiplicam-se a cada minuto.



Fãs de 'Glee' falam em maldição



Cory Monteith e Mark Salling, da série ‘Glee’, morreram de forma prematura, na sequência de uma vida de excessos, ligado ao consumo de drogas e álcool. Demi Lovato sofreu uma overdose em 2018. Fãs da série falam em maldição.