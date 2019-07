Atriz Déborah Secco expõe experiências sexuais na TV

01:30

André Filipe Oliveira

Sem pudores em relação às partilhas que faz sobre episódios pessoais, Deborah Secco volta a estar no centro de todas as atenções depois de ter revelado no programa brasileiro ‘Lady Night’ algumas das suas experiências sexuais. Uma das primeiras terá ocorrido nos estúdios da Globo, durante as gravações de uma novela."É que eu estou aqui há muitos anos, gente", justificou, revelando em seguida que já fez uma ménage à trois. "Não achei muito legal não. Fiquei com um pouco de ciúmes".A atriz, de 39 anos, já havia revelado ter atração por mulheres, mas em pleno programa assumiu uma relação com alguém do mesmo sexo.O ambiente aqueceu com a estrela da ficção brasileira a assumir já ter feito sexo anal e até desmistificou o tema: "Não sei se tem muito segredo, é só ter vontade."