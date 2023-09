Atriz Emmanuelle Béart vítima de incesto aos 10 anos Revelação foi feita num documentário sobre abuso infantil.

Emmanuelle Béart

Foto: ERIC GAILLARD/X00102

01:30

Ana Maria Ribeiro

A atriz francesa Emmanuelle Béart revelou ter sido vítima de incesto, entre os 10 e os 14 anos, no documentário ‘Um Silêncio Tão Barulhento’, que codirigiu com Anastasia Mikova e que deverá estrear no canal francês M6 no próximo dia 24. Na terça-feira, durante uma conferência de imprensa de apresentação do filme, Mikova esclareceu que o abusador não é o pai de Emmanuelle – o poeta, compositor e cantor Guy Béart (1930-2015) –, mas que, "por razões familiares", a atriz não tenciona revelar o seu nome.

Emmanuelle Béart, de 60 anos, é internacionalmente famosa graças à sua participação em filmes como ‘Missão Impossível’ e ‘Nathalie’ (com Gérard Depardieu e Fanny Ardant).

