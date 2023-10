Atriz fingiu viver em Portugal para fugir ao fisco Ministério Público francês pede pena de prisão e multa de 250 mil euros.

A atriz francesa Isabelle Adjani tem 68 anos

Foto: Instagram

01:30

O Ministério Público Financeiro Nacional (PNF), de França, pede uma pena de 18 meses de prisão condicional e uma multa de 250 mil euros para a atriz francesa Isabelle Adjani, julgada à revelia por fraude fiscal agravada e lavagem de dinheiro. Aos 68 anos, Adjani está acusada de ocultar uma doação de dois milhões de euros e de fingir viver em Portugal durante dois anos, para fugir ao Fisco.



A atriz refuta todas as acusações e diz que os dois milhões não foram um presente, mas um empréstimo do amigo senegalês Mamadou Diagna Ndiaye, membro do Comité Olímpico Internacional. Segundo o MP francês, Adjani terá transferido 119 mil euros de uma empresa em Hong Kong para uma conta bancária ‘não declarada’ nos EUA, dinheiro posteriormente transferido para Portugal para a suposta compra de um imóvel.