Atriz Galyn Gorg morre aos 55 anos vítima de cancro

16 jul 2020 • 14:47

Galyn Gorg, atriz e dançarina norte-americana, morreu esta terça-feira, dia 14 de julho, aos 55 anos, vítima de um cancro que se alastrou por todo o corpo. A atriz, que participou na série 'Star Trek' e 'How To Get Away With Murder', morreu um dia antes do seu aniversário.

A irmã da atriz anunciou a morte nas redes sociais. "A Galyn Gorg era e é uma parte importante da nossa família, ela significa muito para nós. Foi diagnosticada com cancro no corpo e pulmões. Os médicos disseram que ela só tinha dias, talvez uma semana para viver. Depois de permanecer otimista e orar por um milagre, infelizmente, faleceu. Não sabíamos o quanto ela estava doente, o diagnóstico foi um choque para toda a família", escreveu.

A família da atriz criou ainda uma angariação de fundos para a realização das cerimónias fúnebres.

Galyn Gorg participou ainda em filmes como 'RoboCop2', 'Storyville', e mais recentemente nos filmes 'A Christmas in Royal Fashion' e 'A Christmas Princess'.