Atriz Isis Valverde lamenta morte do sogro que vivia em Portugal

Isis Valverde está de luto pela morte do seu sogro. A atriz brasileira recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, dia 12, para prestar uma última homenagem ao pai de André Resende. O pianista estava a viver na capital portuguesa e enfrentava uma dura batalha contra o cancro, que lhe roubou a vida.





"Que Deus conforte o coração de todos vocês. Marcos, foi um enorme prazer conhecer-te. Sogro, puro talento", lamentou a atriz na sua página de Instagram.



As cerimónias fúnebres, em memória do artista, vão ser realizadas em Portugal.