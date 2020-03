Atriz Jani Zhao vítima de ataque xenófobo por causa do Coronavírus. "Fiquei petrificada"

Revoltada com a situação, a atriz recorreu às redes sociais para relatar a situação insólita que viveu, por conta do surto de Coronavírus em Portugal. Estão contabilizados, neste momento, 31 casos., começou por escrever.A raiva apoderou-se da companheira do realizador Ivo M. Ferreira que ficou estupefacta com o preconceito que sofreu."O senhor empregado mostrou-se pronto para me defender quando disse que não era necessário. Acho sinceramente que nestas alturas não é com conversa que se vai lá. É um gasto da nossa energia e tempo em vão. A indiferença é a melhor resposta. Por mais que nos custe. O senhor empregado disse prontamente que a mesa estava reservada e disse-me entredentes "assim vão ficar em pé à espera". Sorri e agradeci o gesto e o apoio", acrescentou.