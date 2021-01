Atriz Jessica Athayde sem contrato: “Se calhar foi a Cristina” Ganhava sete mil euros por mês na TVI.

01:30

Vânia Nunes

Jessica Athayde perdeu o contrato de exclusividade que a ligava à TVI e que lhe garantia sete mil euros por mês, e não teve papas na língua ao assumir agora que pode ter sido Cristina Ferreira a responsável por essa situação.



Durante um podcast com Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, foi desafiada a responder a perguntas de fãs. “É verdade que o teu contrato de exclusividade com a TVI vai acabar por causa da Cristina Ferreira?”. Jessy ainda hesitou: “Não... Quer dizer, eu acho que não... o meu contrato de exclusividade acaba sim, se é por causa da Cristina Ferreira ou não, não sei...” Depois, entre risos, acabou por confessar: “Por acaso até coincidiu quando ela entrou. Se calhar foi a Cristina Ferreira, não sei!” E foi mais longe, ao afirmar, entre gargalhadas: “Mas também, ela já não me vai despedir por dizer isto.” A atriz tem estado dedicada ao filho, Oliver, de ano e meio.



