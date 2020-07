Atriz Joana Câncio vira mãe a tempo inteiro

15:11

Diariamente, a atriz vai partilhando as peripécias do dia a dia com quem a segue nas redes sociais e já conseguiu inúmeros contratos com marcas enquanto influenciadora digital.Além disso, em plena pandemia, decidiu avançar com um projeto pessoal e criou também um blogue, intitulado All Good Things, no qual fala da família, de decoração e de organização.As sessões são de 60 minutos, custam 30 euros e podem ser de três áreas: organização da casa, mais pessoais ou relacionadas com a parentalidade.Num dos seus textos desabafou sobre o seu percurso após ficar desempregada. "Criei novas formas de sobreviver, fui-me abaixo e levantei-me. Conheci pessoas incríveis e outras dispensáveis. Fui mal tratada e valorizada. Todos passamos por isto, não é? E aprendi."