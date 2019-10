Atriz Joana Santos está grávida do segundo filho

01:30

Joana Santos está grávida de quatro meses. A atriz, de 33 anos, espera assim o segundo bebé, fruto do casamento com Simão Cayate.O casal já é pai de Ari, de dois anos. A estrela da ficção nacional tem optado nesta fase inicial da gestação por uma rotina mais resguardada, até porque tentou esconder a boa-nova do domínio público."Tanto a Joana como o Simão queriam que os filhos não tivessem muita diferença de idade", revela uma fonte à ‘TV Mais’, que avança com a novidade. Embora esteja mais afastada da vida pública, Joana Santos poderá ser vista no primeiro episódio da novela ‘Terra Brava’, da SIC, que vai ser emitido na segunda-feira.A atriz optou, ainda assim, por falhar a apresentação da trama à imprensa, que decorreu no início desta semana.