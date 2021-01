Atriz Júlia Palha já vive com o namorado

O coração de Júlia Palha, de 22 anos, está repleto de alegria. Há cerca de um ano, a atriz baixou os ‘muros’ e deixou o amor entrar.Até quando Júlia esteve debaixo de atenções com a transferência da TVI para a SIC, em outubro passado, conseguiu guardar parte da intimidade. Oprimeiro grito de felicidade aconteceu em dezembro passado, quando a beldade da ficção nacional concretizou um objetivo pessoal.assinalou.No entanto, este projeto não foi concretizado a solo. Júlia contou com o apoio do companheiro. Os dois estão a viver juntos há cerca de três meses e o balanço é totalmente positivo. De tal forma que a jovem deu a conhecer nos primeiros dias de 2021 a relação amorosa em público. "Sou mais feliz, mais real. Posso vestir todos os sentimentos quando o tenho junto a mim. (...) Ele cruzou o meu caminho e cedeu-me o privilégio de sermos um só", escreveu sobre o amado, que encantou os pais e irmãos da atriz.Luís Van Zeller Palha, pai de Júlia Palha, agradeceu publicamente ao genro por cuidar da sua menina.