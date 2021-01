Atriz Kristen Stewart veste a pele de Princesa Diana em novo filme

É um esforço angustiante para ela voltar a si mesma, enquanto se esforça para manter o significado do próprio apelido."



Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris também integram o elenco da obra cinematográfica com assinatura do argumentista Steven Knight.



"É um filme produzido de forma independente, feito para o grande ecrã, sobre a declaração de independência de uma mulher icónica. Não poderíamos estar mais animados", completou o produtor Jonas Dornbach à imprensa internacional.







A primeira imagem oficial da longa metragem, com estreia prevista para o último trimistre do ano, mostra a caraterização da atriz como Lady Di. Os admiradores da Família Real inglesa reagiram com surpresa à fotografia e fizeram rasgados elogios.explicou a beldade, sublinhando que ao longo da vida a mãe de Harry e William nunca esqueceu as suas origens.