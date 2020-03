Atriz Madalena Brandão anuncia que está noiva

João Correia Pereira, com quem tem dois filhos em comum: Duarte, de seis anos, e José, de dois.

Em Roma acontecem coisas surpreendentes I Said Yes!!! [Eu disse sim] Como é óbvio! Ele é só o mais bonito do mundo!", afirmou a artista, que referiu a cidade italiana em tom de brincadeira.



Era para esse destino que Madalena ia viajar com o companheiro, mas acabaram por cancelar devido à propagação que se faz sentir no país devido ao coronavírus. Para aproveitar na mesma um serão romântico, o casal acabou por alugar uma autocaravana e passear pelas paisagens portuguesas.



"Éramos para ir os quatro para Roma. Já não vamos, claro, mas para ninguém desanimar resolvemos pegar numa mega autocaravana e fazer um roteiro de pizzas pelo sul do país a fingir que estamos em Itália", explicou Madalena, que celebrou o 40º aniversário no passado dia 7 de março. O pedido de casamento poderá ter sido uma prenda especial para Madalena.







Radiante com o pedido de casamento, Madalena Brandão decidiu festejar com a eterna família da ficção, os atores da série que protagonizou 'Super Pai', que brilhou na antena da TVI de 2000 a 2003: Luís Esparteiro, que levou a mulher, Vanda Correia, Sofia Arruda, e Filipa Maló, que, por sua vez, também está noiva.



"Vim celebrar com uma das minhas famílias, quem adivinha com qual?", questionou Madalena aos milhares de seguidores que a acompanham no Instagram.



O elenco da série que marcou a televisão portuguesa mostrou-se feliz por estar reunido, durante um jantar onde comeram sushi e partilharam o reencontro nas redes sociais.





Madalena Brandão anunciou que está noiva do companheiro de longa data,A atriz de 40 anos partilhou a felicidade nas redes sociais, onde mostrou uma fotografia a exibir o anel de noivado.