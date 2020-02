Atriz Mafalda Marafusta em Cabo Verde para cumprir sonho da mãe que morreu

10 fev 2020 • 12:09

"Olá amigos, temos estado ausentes nas redes sociais e por isso pedimos desculpa. Como alguns de vocês sabem, no passado mês de Outubro a Carolina, dona e alma do Cape Fruit faleceu. Agora eu, sua filha ,e as meninas, vamos continuar este seu sonho", escreveu nas redes sociais, referindo-se ao negócio da mãe, um pequeno café. "

. Tudo para cumprir um sonho da mãe, que morreu em outubro.A atriz de 28 anos está a gravar a nova novela da TVI, 'Quer o Destino', mas conseguiu uns dias de férias.