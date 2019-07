Atriz Maria João Robalo sofre queda de mais de três metros

A atriz Maria João Robalo, de 41 anos, encontra-se internada com "prognóstico reservado", após ter sofrido ferimentos "muito graves" na sequência de uma queda de uma altura superior a três metros, no Teatro Cerca de São Bernardo, em Coimbra.A atriz da companhia de teatro Escola da Noite estava com um colega a receber as crianças que iam participar na oficina de teatro, na segunda-feira, quando ocorreu o acidente.Maria João Robalo caiu de um passadiço à porta do edifício, refere Pedro Rodrigues, membro da direção da Escola da Noite, ao adiantar que se desconhecem as circunstâncias em que tudo aconteceu.A atriz está internada no serviço de Medicina Intensiva dos Hospitais da Universidade de Coimbra, em "situação estável, não sendo possível neste momento adiantar qualquer prognóstico nem prever o tempo de recuperação", refere a companhia.A família e o grupo de teatro agradecem as mensagens de apoio que "contribuem para alimentar a força e a esperança de que todos precisamos".