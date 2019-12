Atriz Maria Vieira está "muito feliz" por ver Messi ganhar a Cristiano Ronaldo

Maria Vieira já reagiu ao facto de Lionel Messi ter ganho a Bola de Ouro este ano, derrotando Cristiano Ronaldo, o seu eterno rival, que também estava nomeado para o troféu."Eu gosto muito do Messi. Sempre gostei. Até acho que ele podia ser meu filho, mas infelizmente não tive essa sorte...", começou por escrever a atriz."No entanto, mesmo não sendo mãe dele, fiquei ontem muito feliz ao vê-lo receber mais este troféu de Melhor Futebolista do Mundo, pois na minha opinião ele é de facto o Melhor Futebolista do Mundo", atirou ainda.Enquanto elogiava o futebolista argentino, a polémica atriz deu a entender que considera o português Cristiano Ronaldo pouco humilde."Messi é magia pura, é talento inato, é humildade sincera e é discrição sóbria, e é por tudo isso que ele é o Melhor Futebolista do Mundo e até agora o Melhor de Todos os Tempos", escreveu.