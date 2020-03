Atriz Olga Kurylenko confirma estar infetada com coronavírus: "Levem isto a sério!"

A atriz, que brilhou no papel de Camille Montes, em 2008, no filme 'Quantum of Solace', com Daniel Craig e ao lado de Tom Cruise no filme de ficção científica de 2013 'Oblivion', revelou que soube do diagnóstico depois de se

com febre e fadiga, os principais sintomas que a atormentaram.

Olga Kurylenko está infetada com coronavírus.A temer o pior, a antiga 'Bond Girl' de 40 anos decidiu fazer o teste e o resultado foi positivo.sentir mal durante uma semana, ao sofrerO testemunho da atriz foi partilhado através das redes sociais, onde quis chamar a atenção dos mais de 500 mil seguidores sobre a situação que agora enfrenta na pele.Ao partilhar uma imagem da janela de sua casa, onde permanece em quarentena, a estrela do cinema desabafou:, começou por dizer a atriz., alertou aos fãs Olga Kurylenko.Olga Kurylenko depressa recebeu centenas de mensagens de força e apoio neste momento delicando, desejando-lhe as rápidas melhoras para combater o vírus.