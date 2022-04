Atriz porno Carol Maltesi morta e esquartejada pelo namorado

Carol Maltesi

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Carol Maltesi, de 23 anos, uma atriz porno italiana, morreu em fevereiro passado às mãos do namorado, Davide Fontana, de 43, com quem estava junta desde 2020. Embora o crime tenha acontecido há dois meses só agora o corpo foi encontrado.O banqueiro assassinou a estrela de conteúdos para adultos depois de ter gravados dois vídeo sexuais com ela. Carol estava amarrada num poste de strip e com um saco na cabeça quando Davide começou a agredi-la com um martelo no corpo e na cabeça. Após ter assassinado a namorada, o homicida comprou uma arca frigorífica e uma serra elétrica, esquartejou a jovem e manteve o corpo congelado durante dois meses. O objetivo era abandoná-lo na montanha.Mas o crime foi descoberto agora, após um homem ter encontrado restos mortais de Carol. Davide Fontana foi detido e confessou o crime. "Não sei o que se passou pela minha cabeça", disse, afirmando ainda que não houve "um motivo que justifique" o crime.