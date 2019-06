Atriz pornográfica falsifica mensagens de João Félix

A alegada troca de mensagens entre João Félix e Diana Cu de Melancia não passou de embuste, fabricado pela própria.A denúncia foi feita por Pedro Soares, um dos amigos mais próximos do jovem que se prepara para vestir a camisola do Atlético de Madrid: "Para verem que não foi ele quem escreveu , essa gaja chega ao ponto de mandar mensagens a ela própria para ter fama."João Félix, o maior visado do esquema montado pela atriz pornográfica, enviou-lhe posteriormente uma mensagem privada a criticar a sua atitude."Fica-te mal isso", pode ler-se. Horas depois da denúncia, Diana optou por desativar as suas redes sociais.Diana, recorde-se, revelou ter sido abordada pela antiga estrela do Benfica. Agora, reserva-se ao silêncio.