Atriz portuguesa Daniela Melchior dá nas vistas na Semana da Moda de Milão

Daniela Melchior

01:30

Vânia Nunes

Daniela Melchior já está a ‘colher os frutos’ e a ser notada após ter participado no filme de Hollywood ‘O Esquadrão Suicida’. A jovem, de 25 anos, foi convidada pela marca de griffe Versace para assistir ao seu desfile que decorreu, no passado domingo, na Semana da Moda de Milão.Quem o revelou foi a própria, que partilhou, ainda, que teve a oportunidade de assistir ao evento na primeira fila e de participar na festa privada que aconteceu depois do desfile. "Muito obrigado, Versace, por me receber neste icónico evento", escreveu.Mas não foi só Daniela que brilhou na Semana da Moda da cidade italiana. Sara Sampaio foi convidada para assistir ao desfile da marca de luxo Bvlgari e usou um elegante vestido Roberto Cavalli.